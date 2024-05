Gaza-Konflikt Propalästinensisches Uni-Protestcamp in Los Angeles geräumt

Nach dem Einsatz gegen propalästinensische Proteste an der Columbia-Universität in New York hat die Polizei auch in Los Angeles ein Zeltlager auf dem Campus der University of California in Los Angeles (UCLA) geräumt. Der US-Sender CNN zeigte Bilder der Überreste des Camps auf dem Gelände. Zuvor hatten die Beamten demnach aufgestellte Barrikaden niedergerissen. Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf Einsatzkräfte von mehr als 100 Festnahmen. Videos zeigten Rangeleien zwischen Polizei und Demonstranten.