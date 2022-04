Vorwurf der Korruption : Prozess gegen Südafrikas Ex-Präsident Zuma hat begonnen

Jacob Zuma (r.), ehemaliger Präsident von Südafrika, Ende Januar bei einer Anhörung am Obersten Gerichtshof in Pietermaritzburg. Foto: Jerome Delay/AP/dpa

Johannesburg Korruption, Geldwäsche sowie Betrug - die Vorwürfe gegen den einstigen Präsidenten Südafrikas sind zahlreich. Jacob Zuma drohen bis zu 25 Jahre Haft.

Zuma selbst nahm am Montag nicht an der Eröffnung teil, da er laut seinem Verteidiger kurz zuvor plötzlich krank geworden ist. Dem 79-Jährigen werden in dem Verfahren Korruption, Geldwäsche sowie Betrug im Zusammenhang mit einem Rüstungsgeschäft vor seiner Amtszeit als Präsident vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 25 Jahre Haft. Er selbst bestreitet die Vorwürfe.