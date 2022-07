Kapitol-Attacke : Prozess gegen Trump-Gefährten Bannon hat begonnen

Washington Vor wenigen Jahren war Steve Bannon noch eine der einflussreichsten Personen in den USA. Nun muss sich der ehemalige Trump-Berater vor Gericht wegen Missachtung des Parlaments verantworten.

Der Prozess gegen den 68-Jährigen begann am Montag mit der Auswahl der Geschworenen in einem Gericht in Washington, wie unter anderem die Washington Post und der Sender CNN berichteten. Bannon war zuvor mit dem Versuch gescheitert, den Prozessbeginn auf Oktober zu verschieben. Er hatte zuletzt doch eine Aussage vor dem Ausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol in Aussicht gestellt - allerdings unter Bedingungen.