Terrorismus Prozessende: Mehrfach lebenslänglich für Terror in Brüssel

Vor den Anschlägen in Brüssel hatten islamistische Extremisten bei einer Terrorserie am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Die Anschläge in beiden Metropolen wurden wohl von derselben Terrorzelle eingefädelt, daher standen von den in Paris Verurteilten auch sechs in Brüssel vor Gericht - unter anderem Abdeslam. Dass er keine neue Strafe bekam, wurde laut Belga damit begründet, dass er bereits für eine andere Tat in Belgien zu 20 Jahren Haft verurteilt worden war. In Frankreich hatte man ihn für den Terror in Paris zu lebenslanger Haft verurteilt.