Migration „Psychodrama“ ist zurück: Droht Premier Sunak eine Revolte?

Die Rechten betonen, nur ein besonders hartes Vorgehen werde den Tories helfen, den gewaltigen Rückstand in den Umfragen auf die sozialdemokratische Labour-Partei aufzuholen. Votieren am Abend mindestens 28 Tory-Abgeordnete gegen den Entwurf, scheitert das Gesetz - und Sunak würde in eine schwere Krise stürzen.