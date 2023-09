Regierung Puigdemont nennt Preis für Regierungsbildung in Spanien

Die Regierungsbildung nach der vorgezogenen Wahl vom 23. Juli ist schwierig. Zurzeit versucht der Vorsitzende der konservativen Volkspartei PP, Alberto Núñez Feijóo, eine Mehrheit zu bekommen. Obwohl er bei der Wahl am meisten Stimmen bekommen hatte, gelten seine Chancen, am 27. September im Unterhaus zum Regierungschef gewählt zu werden, als gering. Das liegt vor allem an seinem möglichen Koalitionspartner, der rechtspopulistischen Vox, mit der separatistische Parteien wie Junts von Puigdemont nicht an einem Tisch sitzen wollen.