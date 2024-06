Diplomatie Putin besucht Nordkorea und Vietnam

Der russische Präsident Wladimir Putin besucht nach Kremlangaben Nordkorea und Vietnam. Beim Besuch in Nordkorea am Dienstag und Mittwoch folge Putin einer Einladung von Staatschef Kim Jong Un. Das teilte der Kreml in Moskau mit. Die Rede war von einem „freundschaftlichen Staatsbesuch“. Im Anschluss reise Putin für zwei Tage weiter nach Vietnam.