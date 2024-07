Internationale Beziehungen Putin betont Verhandlungsbereitschaft im Ukraine-Krieg

Putin strebt in seiner Konfrontation mit dem Westen den Aufbau einer neuen Weltordnung an - anstelle „eurozentrierter oder euroatlantischer Modelle“, die zu einer wachsenden Zahl an Krisen in der Welt geführt hätten. „Die multipolare Welt ist schon Realität geworden“, sagte er in seiner Gipfelrede. Putin zeigte sich überzeugt, dass die SCO und die Gruppe der Brics-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika sowie weitere Länder) zu den Grundpfeilern der neuen Weltordnung würden.