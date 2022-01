Was plant Russlands Präsident? : Putin, der Rätselhafte

Was geht vor in Wladimir Putin? Hier ist der russische Präsident in Form einer klassischen Matrjoschka-Figur abgebildet. Foto: AP/Darko Vojinovic

Weltweit rätseln Fachleute, welche Pläne der russische Präsident in dem Nachbarstaat verfolgt. Doch so richtig schlau wird niemand aus dem starken Mann in Moskau. Am Ende hilft vermutlich nur eins: ihn beim Wort nehmen.