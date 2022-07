Russischer Angriffskrieg : Putin erleichtert Staatsbürgerschaft für alle Ukrainer

Russische Pässe sollen einfacher für alle Ukrainer vergeben werden können, ordnet der russische Präsident an. Foto: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Moskau Bislang galt die Regelung nur für die Ostukraine, nun wurde sie ausgeweitet: Künftig sollen Menschen in der gesamten Ukraine einfacher russische Pässe erhalten können. Das Vorgehen ist brisant.

Menschen in der gesamten Ukraine sollen künftig in einem vereinfachten Verfahren die russische Staatsbürgerschaft erhalten können. Viereinhalb Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf das Nachbarland unterschrieb Russlands Präsident Wladimir Putin am Montag ein Dekret, das eine Ausweitung der bislang nur für die Ostukraine geltenden Regelung vorsieht. Die Vergabe russischer Pässe ist auch deshalb brisant, weil Russlands Militärdoktrin Einsätze rechtfertigt, wenn es um den vermeintlichen Schutz eigener Staatsangehöriger geht.