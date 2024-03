Präsidentschaftswahl Putins Wahlsieg könnte 2030 noch triumphaler ausfallen

Auch in russischen Wahllokalen erlebt man noch Überraschungen. An den drei Präsidentschaftswahltagen gab es unerwartet mehrere Versuche, Abstimmungsurnen in Brand zu setzen oder die Wahlzettel darin mit grünem Farbstoff zu übergießen. Es waren meist Täterinnen. Oppositionsmedien spekulieren über einen neuen weiblich-anarchistischen Untergrund, während Duma-Abgeordnete verschärftes Strafrecht für „Versuche, die Wahlen zu sprengen“ ankündigten. Aber insgesamt begrenzt sich das Phänomen auf mehrere Liter verschütteten Benzins und Farbstoffs, ohne realen Einfluss auf die sehr absehbaren Ereignisse.