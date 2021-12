Konflikte : Putin weist Vorwurf eines Überfalls auf Ukraine zurück

Moskau Der Ukraine-Konflikt spitzt sich zu: Kremlchef Putin wirft dem Nato-Block eine Konfrontation gegenüber Russland vor - die Frage nach einer russischen Invasion des Nachbarstaats findet er „provozierend“.

Russland sei ein „friedliebender Staat“, sagte Putin am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Sotschi. Es sei daher eine „provozierende Frage“, ob Russland die Ukraine überfallen werde, so der Kremlchef nach einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.