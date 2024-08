Ukraine-Krieg Putin will endlich Ruhe an neuer Front von Kursk

In dem AKW sind Beobachter der Internationalen Atomenergie-Behörde IAEA stationiert, die nach russischen Angaben am Tag danach den Schaden begutachten durften. Der Schaden am Kühlturm beeinträchtige die Sicherheit der sechs stillliegenden Reaktoren nicht, sagte auch der Generaldirektor der Behörde in Wien, Rafael Grossi. Er warnte aber: „Jede Art von Feuer auf dem Gelände oder in seiner Nähe bedeutet das Risiko, dass es sich auch auf sicherheitsrelevante Anlagen ausbreitet.“