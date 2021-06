Russland : Putin will Zeitpunkt für Abschied selbst bestimmen

Moskau Durch eine Verfassungsänderung hat Wladimir Putin schon dafür gesorgt, dass er länger regieren kann als ursprünglich vorgesehen. Auch bei der Wahl seines Nachfolgers will er ein Wörtchen mitreden.

In einer Live-Sendung im Staatsfernsehen sagte der 68-Jährige, der vor mehr als 20 Jahren erstmals gewählt wurde, am Mittwoch: „Natürlich kommt die Zeit. Und ich hoffe, dass ich sagen kann, dass dieser oder jener Mensch meiner Meinung nach würdig ist, solch ein wunderbares Land wie unsere Heimat Russland zu führen.“ Er sehe als seine Verantwortung, eine Empfehlung zu geben. Das laufe so in jedem Land der Welt.