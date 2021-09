Afrika : Putschversuch im Sudan vereitelt - Drahtzieher festgenommen

Khartum Im Sudan ist es zu einem missglückten Staatsstreich gekommen. Das Militär konnte einen Putsch verhindern. Es gibt Festnahmen.

Im ostafrikanischen Sudan ist am Dienstag offenbar ein Putschversuch in der Nähe der Hauptstadt Khartum vereitelt worden. Die Armee habe am Morgen einen Umsturz verhindern können, sagte Militärsprecher Taher Abu Haja im sudanesischen Staatsfernsehen.