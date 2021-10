Schottland : Queen: Gegen Erderwärmung handeln

Edinburgh Zur UN-Klimakonferenz im November wird auch die Queen erwartet. Bei einem Besuch des schottischen Parlaments macht die die Klimaerwärmung schon mal zum Thema.

„Das schottische Parlament spielt wie alle Parlamente eine Schlüsselrolle, um eine bessere und gesündere Zukunft zu schaffen und mit den Menschen in Austausch zu treten, die sie repräsentieren - vor allem mit unseren jungen Menschen“, sagte das britische Staatsoberhaupt bei der feierlichen Eröffnung einer neuen Sitzungsperiode im schottischen Parlament in Edinburgh am Samstag.