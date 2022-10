Ukraine-Krieg : Raketenangriffe: Putin droht mit noch härterem Vorgehen

Wladimir Putin leitet eine Sitzung des Sicherheitsrates per Videokonferenz in St. Petersburg. Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Moskau/St. Petersburg Mit einer Reaktion war gerechnet worden: Die Raketenangriffe gelten als Moskaus Antwort auf die Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke.

Konkret warf Putin dem ukrainischen Geheimdienst SBU vor, am vergangenen Samstag einen „Terroranschlag“ auf die russische Krim-Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim organisiert zu haben. Dort soll ein von Russland kommender und mit Sprengstoff beladener Lastwagen explodiert sein. Bei der weithin sichtbaren Explosion gerieten mit Diesel gefüllte Kesselwagen eines Güterwaggons auf dem Teil der Eisenbahnbrücke in Brand. Teile der Autobahnbrücke stürzten ins Wasser.

Zudem behauptete Putin, dass es auf das russische Atomkraftwerk in Kursk bereits drei Anschläge gegeben habe. Einmal sei eine Hochspannungsleitung getroffen worden. Er warf der Ukraine zudem den Beschuss des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks in dem von Moskau annektierten Gebiet Saporischschja vor. Auch die von Russland in die Türkei verlegte Gasleitung Turk Stream sei Ziel eines Anschlags gewesen. Putin sprach nach den Gaslecks in der Ostseepipeline Nord Stream 1 und 2 erneut von einem „Terroranschlag“. Er kritisierte, dass Russland an der Aufklärung nicht beteiligt werde.