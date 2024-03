Armenspeisung in der Türkei Wo der Imam den Kochlöffel schwingt

Unrasierte Männer mit Mützen drängen sich morgens in der Gasse vor einer kleinen Moschee in Istanbul. Helfer schleppen Kessel voller Bohnensuppe und Reis heran und wuchten sie auf Plastiktische; andere balancieren Tabletts voller Limonadenbecher. Gegen halb zehn Uhr eröffnet Imam Osman Gökrem das Buffet: „Kommt, Brüder, esst euch satt“, ruft der Imam, und die Warteschlange setzt sich schlurfend in Bewegung. Ein Segen sei diese Armenspeisung, sagt ein junger Mann namens Ilyas, der den Reis austeilt – ein Segen nicht nur für die Bedürftigen, sondern eine spirituelle Bereicherung auch für die Helfer und die Spender.