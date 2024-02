Erstes Mal in der Geschichte des Landes Ratingagentur stuft Israels Kreditwürdigkeit herab

Zudem sieht er die Regierung nicht frei von Schuld. So habe diese in ihrem Haushalt trotz kriegsbedingt gestiegener Ausgaben zwar in vielen zivilen Bereichen Zahlungen gekürzt. Sogenannte Koalitionszahlungen, Gelder für Parteien der Koalition, habe sie jedoch beibehalten. Als Beispiel nannte Strawczynski Zahlungen an ultraorthodoxe Parteien, welche diese für die Stärkung jüdischer Traditionen vorgesehen haben. „In Kriegszeiten kann man so etwas doch verschieben“, meinte der Experte. „Der israelischen Gesellschaft ist völlig klar, dass so etwas aktuell keine Priorität hat.“ Entscheidungen wie diese nährten den Unmut gegenüber der Regierung und das Potenzial für Proteste – und damit das „soziale Risiko“, vor dem die Moody’s-Analysten warnen.