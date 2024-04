Kommentar zum Treffen von Scholz und Xi Realpolitik siegt

Der Kanzler steht unter Druck – auch wenn Olaf Scholz das weit von sich weist. Doch der SPD-Regierungschef hat derzeit, notgedrungen, sehr viele Bälle in der Luft. Die Weltlage mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der eskalierende Konflikt im Nahen Osten sind das eine, die Herausforderungen in der Innen-, besonders in der Wirtschaftspolitik, das andere.