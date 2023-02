Spanien : Rechtspopulisten wollen Sánchez mit Misstrauensvotum stürzen

Madrid Die Partei Vox wirft dem spanischen Ministerpräsidenten unter anderem die „Förderung der illegalen Einwanderung“ vor - und versucht ihn zu stürzen. Doch damit werden sie wohl keinen Erfolg haben.

Die Rechtspopulisten unternehmen in Spanien einen neuen Versuch, die linke Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez per Misstrauensvotum zu stürzen. Die Partei Vox meldete ihre Initiative heute im Parlament in Madrid offiziell an, wie Vox-Präsident Santiago Abascal mitteilte. Man dürfe nicht tatenlos zussehen, wie Sánchez den spanischen Staat zerstöre, erklärte er.