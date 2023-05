Extremismus Rechtsradikale in Prozess um US-Kapitol-Attacke verurteilt

Wegen des Angriffs auf das US-Kapitol sind der frühere Anführer der rechtsradikalen „Proud Boys“ und drei weitere Mitglieder der Gruppe verurteilt worden. Eine Geschworenenjury an einem Gericht in der Hauptstadt Washington sprach Henry „Enrique“ Tarrio sowie drei weitere Männer am Donnerstag unter anderem wegen „aufrührerischer Verschwörung“ im Zusammenhang mit der Attacke vom 6. Januar 2021 schuldig.