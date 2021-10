Welle der Gewalt : Regierung erklärt Notstand im Süden von Chile

Ein Demonstrant wirft einen Tränengaskanister zurück, der von der Polizei abgefeuert wurde, um einen Protest in Santiago aufzulösen. Foto: Matias Basualdo/ZUMA Press Wire/dpa

Santiago de Chile Im Süden Chiles kommt es immer wieder zu Brandanschlägen auf Häuser und Fahrzeuge. Um die Lage unter Kontrolle zu bekommen, greift die Regierung nun härter durch.

Damit dürfen die Streitkräfte in den kommenden zwei Wochen die Polizei in den Provinzen Biobío, Arauco, Malleco und Cautín unterstützen, wie Präsident Sebastián Piñera am Dienstag sagte.