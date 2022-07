Italien : Regierungschef Draghi stellt sich Vertrauensvotum

Rom „Ihr seid es, die entscheidet“: Wird und darf er weiterregieren oder nicht? Noch heute wirbt Italiens Ministerpräsident Draghi um das Vetrauen der Abgeordneten.

Nach seinem Bericht im italienischen Senat will sich Ministerpräsident Mario Draghi noch einem Vertrauensvotum in der kleineren der beiden Parlamentskammer stellen. Das sagte der 74 Jahre alte Regierungschef am Abend in Rom.