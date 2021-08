Kaczynskis Endspiel : Regierungskrise in Polen

Der Strippenzieher: PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski. Foto: AP/Czarek Sokolowski

Warschau Regierungskrise in Polen: Die Nationalkonservative PiS muss um Mehrheit bangen. PiS-Chef Kaczynski bastelt an einem neuen Rechtsbündnis und will oppositionelle Medien entmachten.