Frankreich Regierungssuche: Linke werten Treffen mit Macron positiv

Paris · Mit politischen Beratungen will Präsident Macron Schwung in die festgefahrene Regierungsfindung in Frankreich bringen. Ein erstes Treffen wurde mit Spannung erwartet. Was hat es gebracht?

23.08.2024 , 13:19 Uhr

Frankreichs linkes Lager zeigt sich nach einem Gespräch mit Präsident Emmanuel Macron zur Regierungsfindung zuversichtlich. Grünen-Chefin Marine Tondelier sagte: „Wir gehen mit guten Nachrichten aus diesem Treffen.“ Der Vorsitzende der Sozialisten, Olivier Faure, meinte, Macron habe anerkannt, dass Stabilität nicht gleichbedeutend mit der Weiterführung seiner Politik sei. Dies sei ein wichtiges Signal. Zur Nominierung eines neuen Premiers, die nach den Beratungen erfolgen soll, sagte Faure: „Er hat kein genaues Datum angekündigt, aber gesagt, dass es schnell gehen wird.“ Tondelier forderte: „Er beendet seine Konsultationen am Montag. Wir brauchen am Dienstag eine Antwort.“ Die Vertreter des Bündnisses Nouveau Front Populaire aus Linken, Kommunisten, Sozialisten und Grünen machten erneut ihren Regierungsanspruch deutlich. Ihre Kandidatin für das Amt der Premierministerin, Lucie Castets, sagte: „Ich halte mich ab heute bereit, um diese Koalitionen zu bauen, mit den anderen politischen Kräften zu reden, um zu versuchen, einen Weg zu finden, um die Stabilität des Landes zu gewähren.“ Bei der Parlamentswahl vor gut sechs Wochen landete das Linksbündnis auf Platz eins - vor Macrons Mitte-Kräften und den Rechtsnationalen um Marine Le Pen. Eine absolute Mehrheit erhielt keines der Lager. © dpa-infocom, dpa:240823-930-210826/2 Hier geht es zur Bilderstrecke: Macron beginnt Beratungsgespräche zur Regierungsfindung

(dpa)