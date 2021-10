Spannungen : Rekordzahl chinesischer Militärjets provoziert Taiwan

Peking/Taipeh China verschärft die Spannungen mit Taiwan und den USA. Nie zuvor haben so viele Militärflugzeuge die Luftabwehr Taiwans getestet wie jetzt um den chinesischen Nationalfeiertag. Die USA sind beunruhigt.

Um den chinesischen Nationalfeiertag schickte Chinas Militär als Demonstration der Stärke zwei Tage in Folge eine Rekordzahl von Flugzeugen in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung (ADIZ). Nach 38 Maschinen am Nationalfeiertag am Freitag meldete Taiwans Verteidigungsministerium am Samstag sogar 39 Flugzeuge - so viele wie nie zuvor. Am Sonntag waren es tagsüber auch wieder 16. Die US-Regierung kritisierte die Militäraktionen.