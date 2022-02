Asylpolitik : Religiöse Führer rufen Boris Johnson zum Umdenken auf

London Die britische Regierung will die Rechte von Flüchtlingen deutlich einschränken. Nun wenden sich führende Vertreter der britischen Religionsgemeinden an Premierminister Johnson.

Die Geistlichen fordern in ihrem am Montag veröffentlichten Brief von Johnson Änderungen an dem geplanten verschärften britischen Einwanderungsgesetz, das am Montag im Londoner Oberhaus debattiert werden sollte. Sie seien „entsetzt und erschrocken“ über die Pläne und warnen, das Gesetz würde in seiner aktuellen Form die Menschenwürde und andere britische Werte „grundlegend beschädigen“.