Viele Differenzen Islamische Staaten halten Gaza-Sondergipfel in Riad ab

Freilassung der Geiseln

Gipfelteilnehmer Katar unternahm zusammen mit Israel und den USA einen neuen Versuch, die zivilen Geiseln der Hamas in Gaza freizubekommen. Kurz vor dem Treffen in Riad trafen sich David Barnea, Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, und CIA-Direktor William Burns in Doha mit dem katarischen Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Der amerikanische Nahost-Beauftragte Brett McGurk will nach einer Meldung der US-Nachrichtenplattform Axios in den kommenden Tagen nach Israel, Katar, Jordanien und Saudi-Arabien reisen, um über die Geiselfrage zu sprechen. Die Appelle und Forderungen des islamischen Gipfels spielen dabei keine Rolle.