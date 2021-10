Justiz : Richternominierung: Polen will deutsches System prüfen

Polen will die Nominierung von Richtern am Bundesgerichtshof durch den Europäischen Gerichtshof prüfen lassen. Foto: Uli Deck/dpa

Warschau Die EU beobachtet den Umbau des Justizwesens in Polen kritisch. Nun fordert Warschau eine Überprüfung des deutschen Nominierungssystems am Bundesgerichtshof.

Ziobro sagte, wenn der EuGH versichere, dass die Beteiligung von Politikern an der Auswahlprozedur für Richter in Polen die Unabhängigkeit dieser Richter infrage stelle, dann stelle Polen nun die Frage, welchen Einfluss so eine Beteiligung auf die Unabhängigkeit künftiger Richter am Bundesgerichtshof habe.