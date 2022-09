Kambodscha : Rote Khmer: Letztes Urteil gegen mörderisches Pol-Pot-Regime

Phnom Penh Das Sondergericht zur Aufarbeitung der Verbrechen der Roten Khmer beendet seine Arbeit. Unter Diktator Pol Pot kamen zwischen 1975 und 1979 etwa 1,7 Millionen Menschen ums Leben. Drei mutmaßliche Drahtzieher sind schuldig gesprochen worden.

Mit einem letzten Urteil gegen einen ehemaligen Anführer der Roten Khmer in Kambodscha hat das Sondergericht zur Ahndung der Verbrechen des mörderischen Pol-Pot-Regimes nach 16 Jahren seine Arbeit beendet.

Das von den Vereinten Nationen gestützte Tribunal in Phnom Penh lehnte den Berufungsantrag des letzten Überlebenden der damaligen Staatsführung, Khieu Samphan, am Donnerstag ab. Der heute 91-Jährige war 2018 des Völkermordes für schuldig befunden worden. Dagegen war er in Berufung gegangen.