Kampf gegen die Huthis Gefechte im Roten Meer eskalieren

Die Gefechte im Roten Meer eskalieren. Wenige Stunden nach dem jüngsten Huthi-Angriff auf ein Handelsschiff folgte in der Nacht zum Sonntag eine neue Welle amerikanisch-britischer Luftangriffe auf Stützpunkte der Rebellen im Jemen. Ein Sprecher der Huthis kündigte weitere Angriffe auf Schiffe im Roten Meer an. Die Rebellen wollen damit drei Monate nach dem Beginn ihrer Angriffe auf den Schiffsverkehr zeigen, dass sie dem militärischen Druck des Westens dauerhaft widerstehen können. Die US-Regierung räumte ein, dass die Huthis mit den Luftschlägen nicht zu besiegen sind. Konservative in den USA fordern deshalb, Washington solle die Regierung des Jemen für den Kampf gegen die Huthis bewaffnen.