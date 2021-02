UN-Atomenergiebehörde : Ruhani: Iran will Zusammenarbeit mit IAEA weiterführen

Teheran Hat das bröckelnde Wiener Atomabkommen noch eine Zukunft? Der Iran droht mit der Einschränkung des Zugang der IAEA-Inspektoren zu seinen Atomanlagen - lässt aber eine Tür für die Zusammenarbeit offen.

„Wir sind weiterhin Mitglied der IAEA, werden uns auch weiterhin an den Atomwaffensperrvertrag halten und in diesem Rahmen auch weiterhin mit der IAEA kooperieren,“ sagte Ruhani am Mittwoch. Dies werde Ruhani auch IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi bei seinem geplanten Besuch in Teheran mitteilen.