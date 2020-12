Umfragen: Kopf-an-Kopf-Rennen : Rumänen wählen neues Parlament

Bukarest Gelingt es den Reformkräften in Rumänien, genügend Macht zum Durchstart für Wirtschaftsentwicklung und gegen Korruption zu bekommen? Das entscheidet sich bei der heutigen Parlamentswahl

In Rumänien hat am Sonntag die Parlamentswahl begonnen. Insgesamt 19 Millionen Wahlberechtigte entscheiden darüber, ob die seit einem Jahr amtierende bürgerliche Regierungspartei PNL von Ministerpräsident Ludovic Orban an der Macht bleibt.