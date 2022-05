Krieg in der Ukraine : Russe im ersten Kriegsverbrecherprozess in Kiew verurteilt

Kiew In Kiew endet der erste Kriegsverbrecherprozess nach dem Angriff Russlands. Ein russischer Soldat wird zu lebenslager Haft verurteilt. Er soll einen wehrlosen Zivilisten erschossen haben.

Das Gericht in Kiew sah es am Montag nach einem Geständnis des Mannes als erwiesen an, dass der Panzersoldat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine einen 62-Jährigen Zivilisten erschoss. Nach dem weltweiten Entsetzen über russische Gräueltaten in der Ukraine war dies der erste vor Gericht verhandelte Fall.