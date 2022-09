Krieg gegen die Ukraine : Russische Blogger: Ukraine vor Rückeroberung von Lyman

Das ukrainische Militär konnte in den vergangenen Wochen entscheidende Erfolge verbuchen - nun deutet sich eine weitere Rückeroberung an. Foto: Kostiantyn Liberov/AP/dpa

Lyman „Faktisch eingekesselt“: Russische Militärblogger rufen ihre Führung zu entschiedenen Maßnahmen auf. Sollte Kiew die Rückeroberung gelingen, hätten ukrainische Truppen einen Weg ins besetzte Luhansk.

„Gegen Mitternacht ist es der ukrainischen Truppen gelungen, Lyman faktisch einzukesseln“, teilte der nationalistische Militärblog „Rybar“ mit. Die Ortschaft Stawky im Norden Lymans sei gefallen. Östlich von Lyman, in Saritschne, gebe es Straßenkämpfe. Auch der russische Militärblogger Semjon Pegowie bestätigte die ukrainische Eroberung von Stawky.

„Die Straße zwischen Lyman und Torske befindet sich unter ständigem Feuer des Gegners“, berichtete Rybar weiter. Die Straße nach Torske war nach dem Vorstoß der ukrainischen Kräfte westlich und nördlich von Lyman die einzige Nachschub-Verbindung der russischen Garnison in der Stadt.

Gelingt der Ukraine ein zweites Balaklija?

Sollte der Ukraine die Eroberung von Lyman gelingen, öffnet sich für das ukrainische Militär der Weg nach Swatowe und Kreminna und damit tief in das Gebiet Luhansk hinein, das Moskau seit dem Sommer weitgehend unter eigene Kontrolle gebracht hatte.

Der Kreml will am Freitag in einem Festakt die Annexion von Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja offiziell verkünden.