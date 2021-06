Flugzeug gestoppt : Russischer Oppositioneller Piwowarow festgenommen

Moskau Erst vor wenigen Tagen war die kremlkritische Organisation „Offenes Russland“ faktisch verboten worden. Deren Leiter gab auf. Nun wurde er aus einem Flugzeug geholt und festgenommen.

Polizisten hätten die bereits rollende Maschine am Montagabend in St. Petersburg gestoppt, schrieb Piwowarow in seinem Telegram-Kanal. Die zuständige Ermittlungsbehörde erklärte am Dienstag, dem 39-Jährigen werde die Beteiligung an einer in Russland „unerwünschten Organisation“ vorgeworfen. Ihm drohen damit bis zu sechs Jahre Freiheitsentzug.