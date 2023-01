Krieg in der Ukraine : Russischer Parlamentschef droht Deutschland mit Enteignungen

Krieg in der Ukraine

Schiebt unter anderem Deutschland die Schuld für den Kriegsausbruch zu: Wjatscheslaw Wolodin. Foto: Anna Isakova/Service of the State Duma/AP/dpa

Moskau In Deutschland wird seit längerem die Möglichkeit diskutiert, russische Besitztümer für den Wiederaufbau der Ukraine zu beschlagnahmen. Aus Moskau kommen mahnende Worte.

„Sobald diese Entscheidung getroffen ist, haben wir das Recht auf gleiche Handlungen in Bezug auf das Eigentum von Deutschland und anderen Staaten“, schrieb Wolodin in seinem Telegram-Kanal. Vor Beginn des russischen Angriffskriegs zählten deutsche Unternehmen zu den größten Direktinvestoren in Russland.