Krieg gegen die Ukraine : Russland beginnt großes Militärmanöver

Moskau Mehr als 50.000 Soldaten und 140 Flugzeuge: Mitten im Ukraine-Krieg startet Russland eine großangelegte Militärübung im Osten. Auch andere Länder beteiligen sich - dem Westen bereitet das Sorgen.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums beteiligen sich daran auch Länder wie China, Indien und die Mongolei sowie mehrere Ex-Sowjetrepubliken, allen voran Belarus. Russland will so in Zeiten schwerster Spannungen mit dem Westen den Schulterschluss zu anderen Ländern demonstrieren.