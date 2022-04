Ukraine-Krieg : Russland berichtet über Angriff auf Raketenfabrik bei Kiew

Moskau Russland wolle sich im Ukraine-Krieg auf den Osten des Landes konzentrieren, hieß es. Nun meldet Moskau Angriffe unweit von der Hauptstadt Kiew. Von ukrainischer Seite gibt es zunächst keine Bestätigung.

Auf die Fabrik „Wisar“, knapp fünf Kilometer südwestlich des Stadtrands, seien in der Nacht zum Freitag Raketen des Typs Kalibr abgefeuert worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung. Medienberichten zufolge waren in der Nacht in Kiew aber mehrere heftige Explosionen zu hören. Die Fabrik „Wisar“ soll Raketen für das Flugabwehrsystem S-300 hergestellt haben.