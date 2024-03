Panzersperre auf der Brücke der Freundschaft Ein Besuch an der Grenze zwischen Russland und Finnland

Auch Bibolet Bejkulow, kein Ukra­iner, sondern Tscherkesse aus Sankt Petersburg, überquerte in seinem Jeep oft die Grenze: Um zum Angeln an einen Waldsee bei Mikkeli zu fahren, wo ein finnischer Bekannter Wochenendhäuser vermietete. Oder um seine Tochter Madina abzuholen, die in Jyväskylä Wirtschaft studierte. Fast hunderttausend Russen leben, lernen und arbeiten in dem 5,6-Millionen-Seelenland, Bibolet und andere Petersburger nennen es liebevoll „Finka“. Viele flogen über Helsinki in den Italien-Urlaub. Und Madina arbeitet jetzt als Marketingmanagerin für eine finnische IT-Firma in Amsterdam.