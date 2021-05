Konflikte : Russland genehmigt Austrian-Flugroute um Belarus

Wien/Frankfurt Moskau hatte zunächst keine alternativen Routen für Airlines aus der EU genehmigt, wenn sie Belarus umfliegen wollten. Nun sind die Routen wieder freigegeben.

Als Antwort auf die erzwungene Landung einer Passagiermaschine und die Festnahme des Regierungskritikers Roman Protassewitsch am Sonntag in Minsk hatte die Europäische Union am Dienstag ein neues Sanktionspaket gegen Belarus verhängt. Darüber hinaus wurden Fluggesellschaften mit Sitz in der EU aufgefordert, den Luftraum über Belarus zu meiden.