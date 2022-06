Lawrow in der Türkei : Russland gibt Ukraine Schuld an Getreideblockade

Ankara Russland greift das Nachbarland an und blockiert die ukrainischen Schwarzmeer-Häfen, die von der Ukraine vermint werden. Schiffe mit Getreidelieferungen können nicht auslaufen. Der russische Außenminister macht Kiew verantwortlich.

Im Streit um die Blockade von ukrainischem Getreide in Häfen am Schwarzen Meer hat Russland jegliche Schuld von sich gewiesen. Außenminister Sergej Lawrow machte bei einem Besuch in der Türkei am Mittwoch die Ukraine selbst dafür verantwortlich.