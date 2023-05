„Tag des Sieges“ in Moskau Russland im Zeichen der Angst

Wladimir Putin hält am „Tag des Sieges“ in Moskau eine scharfe Anklagerede gegen den Westen. Doch immer stärker ist im Land die Furcht vor einer Niederlage in der Ukraine zu spüren.

09.05.2023, 17:43 Uhr

Militärparade auf dem Roten Platz: Dieses von der russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte Foto zeigt den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu salutierend vor Wladimir Putin. Foto: dpa/Dmitry Astakhov

Von Ulrich Krökel

Der Klang der Militärstiefel hallt von den Kremlmauern wider. Tausende Soldaten marschieren über den Roten Platz. Und doch ist dieser 9. Mai, an dem Russland wie jedes Jahr an das siegreiche Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert, von Nervosität und Vorsicht geprägt. Eher sogar von Furcht. Im Publikum sind Luftballons, E-Zigaretten und Streichhölzer verboten. Private Drohnenflüge sind im Zentrum Moskaus ohnehin untersagt, seit vergangene Woche zwei Flugobjekte direkt über dem Kreml abgeschossen werden mussten. Die Täterschaft ist noch ungeklärt. Aber als Wladimir Putin die Ehrentribüne betritt, wirkt sein Brustkorb unter dem Mantel unnatürlich wuchtig. Vermutlich trägt er eine kugelsichere Weste.