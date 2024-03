Präsidentschaftswahlen in Russland Ein Ritual mit unvermeidlichem Ergebnis

Auch Russlands orthodoxe Geistliche lassen keinen Zweifel: „Man muss der Obrigkeit nicht mit Stolz, sondern mit Demut begegnen. Gott in seiner Weisheit hat die Führer über uns gestellt, die uns lenken können“, erklärte der Petersburger Metropolit Warsonofij. „Das Bessere ist immer das, was ist. Gut ist das, was Gott gewollt ist.“