Ukraine-Konflikt : Russland legt sich noch nicht fest auf Gipfel mit Biden

Joe Biden (l), damaliger Vizepräsident der USA, trifft sich 2011 mit Wladimir Putin in Moskau. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Moskau Die Beziehung zwischen Russland und den USA ist im Moment nicht besonders freundlich. US-Präsident Joe Biden hat nun die Hand ausgestreckt und will sich treffen. Moskau zögert noch.

Der Vorschlag Bidens werde geprüft, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge. Erst nach einer „Analyse der realen Situation, der realen nächsten Schritte“ könne über ein solches Treffen entschieden werden.

Trotz vieler Meinungsunterschiede hätten die Präsidenten aber über den Versuch gesprochen, miteinander zu reden. Biden hatte Putin das Gespräch in einem Drittland am Dienstag bei einem Telefonat überraschend angeboten, um über eine Vielzahl von Problemen in den russisch-amerikanischen Beziehungen zu sprechen.