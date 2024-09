Ukraine-Krieg Russland meldet Drohnenangriffe Richtung Moskau

Moskau · In ihrem Abwehrkampf greift die Ukraine Russland immer wieder mit Drohnen an. In der Nacht fängt die russische Flugabwehr Dutzende Objekte ab. Es gibt aber ein Todesopfer.

10.09.2024 , 06:27 Uhr

Russland meldet zahlreiche Drohnenangriffe. Foto: Uncredited/ukrin/dpa





Die russische Flugabwehr hat in der Nacht offiziellen Angaben zufolge zahlreiche Drohnen mit dem Ziel Moskau abgefangen. Die Luftverteidigung habe mehr als ein Dutzend Drohnen in der Hauptstadt und im Umland abgeschossen, teilten Bürgermeister Sergej Sobjanin und der Gouverneur des Moskauer Gebiets, Andrej Worobjow, mit. In Ramenskoje nahe der Hauptstadt sei eine 46 Jahre alte Frau getötet worden, als nach einem Drohnenangriff dort die elfte und zwölfte Etage eines Wohnhauses in Brand gerieten, hieß es. Es gebe auch drei Verletzte. Allein Worobjow sprach von 14 Drohnenangriffen in verschiedenen Teilen des Moskauer Gebiets. Dutzende Menschen mussten demnach bei Evakuierungen in Sicherheit gebracht werden. An den Moskauer Flughäfen kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Auch in anderen Landesteilen wurden Drohnenangriffe gemeldet, insgesamt mehrere Dutzend. In der Grenzregion Brjansk seien 59 Drohnen abgeschossen worden, teilte Gouverneur Alexander Bogomas mit. Es habe keine Schäden oder Verletzte gegeben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. © dpa-infocom, dpa:240910-930-227994/2

