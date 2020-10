Belarussische Oppositionelle : Russland schreibt Tichanowskaja zur Fahndung aus

Moskau/Berlin Die Oppositionelle Tichanowskaja wirbt in Deutschland für Unterstützung im Machtkampf gegen Präsident Lukaschenko. Der bekommt jedoch Rückendeckung von Kremlchef Putin - und nun auch vom russischen Innenministerium.

Grund dafür seien Verstöße gegen das Strafgesetzbuch. Der Aufenthaltsort der 38-Jährige ist kein Geheimnis: Tichanoskaja lebt seit der offensichtlich manipulierten Präsidentenwahl in ihrer Heimat Belarus im Exil in Litauen. Am Mittwoch war sie zu Besuch in Berlin, wo sie auch von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen wurde.