Russland-Ukraine-Konflikt : Röttgen fordert deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine

Liveblog Nach russischen Militärschlägen hat der ukrainische Präsident den Kriegszustand ausgerufen. Der Westen reagiert geschockt, aber bislang einig. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker.

Russland hat einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk an. Angriffe mit Kampfflugzeugen, Hubschrauber und Raketen wurden auch aus anderen Teilen der Ukraine gegen militärische Infrastruktur gemeldet. Große Explosionen waren vor dem Sonnenaufgang am Donnerstag in Kiew, Charkiw und Odessa zu hören. In der unklaren Lage ließen sich die Berichte nicht sofort nachprüfen.