Russland-Ukraine-Konflikt : Russisches Militär greift Ukraine von Belarus aus an

Liveblog Nach russischen Militärschlägen hat der ukrainische Präsident den Kriegszustand ausgerufen. Noch vor Sonnenaufgang waren Explosionen in Kiew, Charkiw und Odessa gemeldet worden. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem Hintergrund russischer Militärschläge in der Ukraine den Kriegszustand ausgerufen. Selenskyj rief die Bürger des Landes dazu auf, nicht in Panik zu verfallen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor eine Militäroperation in der Ukraine angekündigt und andere Staaten davor gewarnt, sich Russland in den Weg zu stellen. Große Explosionen waren vor dem Sonnenaufgang am Donnerstag in Kiew, Charkiw und Odessa zu hören.